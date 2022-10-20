Почему Россия до сих пор не уничтожила мосты через Днепр на Украине
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Массированные удары по инфраструктуре Украины путают карты украинского Генштаба. При этом часть вооружений для ВСУ продолжает попадать в Донбасс и к границам Херсона и Запорожья.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Peter Gercke dpa / picture-alliance
Новости спецоперации на Украине
Девять дней ударов по энергетической инфраструктуре привели к веерным отключениям в ряде районов и нарушению электроснабжения украинских железных дорог. Около 80% украинского ж/д сообщения обеспечивается электровозами, остальное — локомотивы на дизельной тяге. Уничтожение объектов энергетики уже принесло плоды: из-за дефицита электроэнергии военные грузы задерживаются на узловых станциях по несколько суток. Без электричества электровозы не получают питания от контактной сети — и танки, и люди, и тысячи тонн грузов не могут попасть к линии фронта. Ожидая подачи электричества с резервных источников, ремонта линий электропередачи либо прибытия тепловозов, работающих на дизеле, украинские "стоянки" на узловых станциях попадают в объектив.
Большая дыра образовалась у повреждённых железнодорожных путей на вокзале Краматорск после обстрела. Краматорск, Донецкая область, Украина, 28 августа 2022 года. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency
Во время простоя эшелоны максимально уязвимы для российских дронов и ракет. Наличие пристанционных систем ПВО не гарантирует безопасности, ведь "Герани-2" проходят через них незамеченными. Да и за крылатыми ракетами украинские системы ПВО советского образца угнаться не в силах. Сбои в их работе приводят к новым разрушениям, невольно помогая ВС РФ.
Однако часть транспортных коммуникаций продолжает функционировать — некоторые мосты через Днепр работают в штатном режиме, к тому же часть нагрузки на себя берут автомагистрали. Значит, в определённом объёме западная военная помощь всё-таки продолжает поступать в распоряжение ВСУ. Перекрытие этих поставок может резко изменить как статус-кво Украины, так и риторику местных политиков.
Сколько на Украине мостов через Днепр
Всего на Украине 20 действующих мостов через Днепр. Одиннадцать автомобильных, два из которых используются ещё и для линий метро, два железнодорожных, семь комбинированных автомобильно-железнодорожных мостов. Пять из них проходят по плотинам ГЭС.
По этим мостам (проездом через Бескидский тоннель с территории Европы) значительная часть западного вооружения поступает не только в укрепрайон в Краматорске и Славянске, но и под Херсон и Запорожье. Снабжение получает группировка противника на Криворожском и Николаевском направлениях.
Военнослужащие на понтонном пароме во время переправы около Антоновского моста через реку Днепр. Фото © ТАСС / Стрингер
Решение проблемы — пустить в ход боевые самолёты и подорвать мосты авиабомбами большой мощности. Почему тогда до сих пор ВС РФ избегали ударов по днепровским мостам, раз от этого зависит дальнейшее развитие СВО?
Пока применение оперативно-тактической и бомбардировочной авиации ограничено. Российские самолёты работают там, где вражеские системы ПВО либо полностью подавлены, либо проявляют наименьшую активность. Чтобы перейти к новой фазе операции по разрушению транспортной логистики, нужно провести подготовку, ослабив систему противовоздушной обороны. Проблема в том, что часть системы ПВО Украины всё ещё функционирует — и в данный момент уничтожить мосты сложно.
Карта железных дорог Украины
В Донбассе и на юге украинская армия держится на трёх китах: инфраструктуре, теплоэлектростанциях и мостах через Днепр, по которым идёт вооружение. Лишить ВСУ всех трёх китов одновременно тяжело — для того чтобы это стало возможным, нужно провести большую работу. Судя по тому, какие трудности испытывает энергосистема Украины, эта работа уже началась.
Карта железных дорог Украины. Фото © Stat.nonews.co
Беспилотники "Герань-2" с "двигателями от газонокосилок" и ракеты "Калибр-НК" за короткое время подорвали работу энергосистемы Украины и в считаные дни разбалансировали военную логистику страны, серьёзно нарушив снабжение ВСУ топливом по железным дорогам, а также лишили военных возможности отправлять повреждённые бронемашины на ремонт. Вслед за ударами по распределительным устройствам и трансформаторам может последовать уничтожение машинных залов — к этому этапу ВС РФ, вероятно, приступили 19 октября, когда на Киев и окрестности обрушилось несколько десятков крылатых ракет и "жужжащих" дронов.
"Герани" показали себя на редкость эффективно: почти наверняка можно утверждать, что они ещё пригодятся при выводе из строя систем ПВО на подконтрольных Киеву территориях. После этого в ход могут пойти крылатые ракеты, которые добьют систему противовоздушной обороны, прикрывающую стратегически важные объекты на Украине. В распоряжении Российской армии ракеты 9М723-1 комплекса "Искандер-М", "Калибр", "Оникс" и другие средства, которые применяются по объектам ВСУ в Николаеве, Одессе и Очакове с первых дней СВО.
Также к делу могут подключиться гиперзвуковые комплексы. Ракеты "Кинжал" уже несколько раз за время "Операции Z" уничтожали стратегически важные цели ВСУ, например, хранилище боеголовок "Точка-У", расположенное в Ивано-Франковской области.
Часть корпуса баллистической ракеты "Точка-У". Фото © ТАСС / Владимир Гердо
С их помощью можно уничтожить Бескидский тоннель, соединяющий Львовскую и Закарпатскую области и пропускающий до 100 пар поездов в сутки. На самом деле в Карпатах два тоннеля — первый построен ещё во времена Австро-Венгрии, но он несколько лет не используется.
В дополнение к таким ударам у ВС РФ появится возможность поразить железнодорожные терминалы. Через них осуществляется переправка западного оружия на разные участки фронта, а также отправка транзитных грузов в ЕС. Уже после этого бомбардировщики, вооружённые особо мощными авиабомбами ОДАБ-9000, КАБ-1500 или БЕТАБ, смогут разрушить мосты.
После тройного удара по энергосистеме, средствам ПВО и транспортным артериям Украины большинство действующих подразделений ВСУ перестанут своевременно получать вооружение и боеприпасы. Сообщение между группировками будет нарушено. Донбасс, Николаев, Запорожье и Одесса превратятся в обособленные, изолированные театры военных действий, на которых украинская армия не сможет нормально действовать.
В перспективе это откроет Армии России простор для организации штурмовой операции. Можно будет говорить об окончательном решении "донбасского вопроса", освобождении захваченных украинскими военными территорий, а также о дальнейшем продвижении на ранее запланированных направлениях — в сторону Николаева и Одессы. В таком случае нынешняя бескомпромиссная позиция Киева по поводу переговоров может резко измениться на противоположную.
Сколько времени уйдёт на подготовку ударов по мостам через Днепр?