Почему Россия до сих пор не уничтожила мосты через Днепр на Украине Оглавление Новости спецоперации на Украине Сколько на Украине мостов через Днепр Карта железных дорог Украины Массированные удары по инфраструктуре Украины путают карты украинского Генштаба. При этом часть вооружений для ВСУ продолжает попадать в Донбасс и к границам Херсона и Запорожья. 40530 40530 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Peter Gercke dpa / picture-alliance

Новости спецоперации на Украине

Девять дней ударов по энергетической инфраструктуре привели к веерным отключениям в ряде районов и нарушению электроснабжения украинских железных дорог. Около 80% украинского ж/д сообщения обеспечивается электровозами, остальное — локомотивы на дизельной тяге. Уничтожение объектов энергетики уже принесло плоды: из-за дефицита электроэнергии военные грузы задерживаются на узловых станциях по несколько суток. Без электричества электровозы не получают питания от контактной сети — и танки, и люди, и тысячи тонн грузов не могут попасть к линии фронта. Ожидая подачи электричества с резервных источников, ремонта линий электропередачи либо прибытия тепловозов, работающих на дизеле, украинские "стоянки" на узловых станциях попадают в объектив.

Большая дыра образовалась у повреждённых железнодорожных путей на вокзале Краматорск после обстрела. Краматорск, Донецкая область, Украина, 28 августа 2022 года. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Во время простоя эшелоны максимально уязвимы для российских дронов и ракет. Наличие пристанционных систем ПВО не гарантирует безопасности, ведь "Герани-2" проходят через них незамеченными. Да и за крылатыми ракетами украинские системы ПВО советского образца угнаться не в силах. Сбои в их работе приводят к новым разрушениям, невольно помогая ВС РФ.

Однако часть транспортных коммуникаций продолжает функционировать — некоторые мосты через Днепр работают в штатном режиме, к тому же часть нагрузки на себя берут автомагистрали. Значит, в определённом объёме западная военная помощь всё-таки продолжает поступать в распоряжение ВСУ. Перекрытие этих поставок может резко изменить как статус-кво Украины, так и риторику местных политиков.

Сколько на Украине мостов через Днепр

Всего на Украине 20 действующих мостов через Днепр. Одиннадцать автомобильных, два из которых используются ещё и для линий метро, два железнодорожных, семь комбинированных автомобильно-железнодорожных мостов. Пять из них проходят по плотинам ГЭС.

По этим мостам (проездом через Бескидский тоннель с территории Европы) значительная часть западного вооружения поступает не только в укрепрайон в Краматорске и Славянске, но и под Херсон и Запорожье. Снабжение получает группировка противника на Криворожском и Николаевском направлениях.

Военнослужащие на понтонном пароме во время переправы около Антоновского моста через реку Днепр. Фото © ТАСС / Стрингер

Решение проблемы — пустить в ход боевые самолёты и подорвать мосты авиабомбами большой мощности. Почему тогда до сих пор ВС РФ избегали ударов по днепровским мостам, раз от этого зависит дальнейшее развитие СВО?

Пока применение оперативно-тактической и бомбардировочной авиации ограничено. Российские самолёты работают там, где вражеские системы ПВО либо полностью подавлены, либо проявляют наименьшую активность. Чтобы перейти к новой фазе операции по разрушению транспортной логистики, нужно провести подготовку, ослабив систему противовоздушной обороны. Проблема в том, что часть системы ПВО Украины всё ещё функционирует — и в данный момент уничтожить мосты сложно.

Карта железных дорог Украины

В Донбассе и на юге украинская армия держится на трёх китах: инфраструктуре, теплоэлектростанциях и мостах через Днепр, по которым идёт вооружение. Лишить ВСУ всех трёх китов одновременно тяжело — для того чтобы это стало возможным, нужно провести большую работу. Судя по тому, какие трудности испытывает энергосистема Украины, эта работа уже началась.

Карта железных дорог Украины. Фото © Stat.nonews.co

Беспилотники "Герань-2" с "двигателями от газонокосилок" и ракеты "Калибр-НК" за короткое время подорвали работу энергосистемы Украины и в считаные дни разбалансировали военную логистику страны, серьёзно нарушив снабжение ВСУ топливом по железным дорогам, а также лишили военных возможности отправлять повреждённые бронемашины на ремонт. Вслед за ударами по распределительным устройствам и трансформаторам может последовать уничтожение машинных залов — к этому этапу ВС РФ, вероятно, приступили 19 октября, когда на Киев и окрестности обрушилось несколько десятков крылатых ракет и "жужжащих" дронов.

"Герани" показали себя на редкость эффективно: почти наверняка можно утверждать, что они ещё пригодятся при выводе из строя систем ПВО на подконтрольных Киеву территориях. После этого в ход могут пойти крылатые ракеты, которые добьют систему противовоздушной обороны, прикрывающую стратегически важные объекты на Украине. В распоряжении Российской армии ракеты 9М723-1 комплекса "Искандер-М", "Калибр", "Оникс" и другие средства, которые применяются по объектам ВСУ в Николаеве, Одессе и Очакове с первых дней СВО.

Также к делу могут подключиться гиперзвуковые комплексы. Ракеты "Кинжал" уже несколько раз за время "Операции Z" уничтожали стратегически важные цели ВСУ, например, хранилище боеголовок "Точка-У", расположенное в Ивано-Франковской области.

Часть корпуса баллистической ракеты "Точка-У". Фото © ТАСС / Владимир Гердо

С их помощью можно уничтожить Бескидский тоннель, соединяющий Львовскую и Закарпатскую области и пропускающий до 100 пар поездов в сутки. На самом деле в Карпатах два тоннеля — первый построен ещё во времена Австро-Венгрии, но он несколько лет не используется.

В дополнение к таким ударам у ВС РФ появится возможность поразить железнодорожные терминалы. Через них осуществляется переправка западного оружия на разные участки фронта, а также отправка транзитных грузов в ЕС. Уже после этого бомбардировщики, вооружённые особо мощными авиабомбами ОДАБ-9000, КАБ-1500 или БЕТАБ, смогут разрушить мосты.

После тройного удара по энергосистеме, средствам ПВО и транспортным артериям Украины большинство действующих подразделений ВСУ перестанут своевременно получать вооружение и боеприпасы. Сообщение между группировками будет нарушено. Донбасс, Николаев, Запорожье и Одесса превратятся в обособленные, изолированные театры военных действий, на которых украинская армия не сможет нормально действовать.

В перспективе это откроет Армии России простор для организации штурмовой операции. Можно будет говорить об окончательном решении "донбасского вопроса", освобождении захваченных украинскими военными территорий, а также о дальнейшем продвижении на ранее запланированных направлениях — в сторону Николаева и Одессы. В таком случае нынешняя бескомпромиссная позиция Киева по поводу переговоров может резко измениться на противоположную.

Автомобильно-пешеходный мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем. 19 и 20 июля 2022 года Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по мосту. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Сколько времени уйдёт на подготовку ударов по мостам через Днепр? 0 Недели хватит Возможно, месяц Затрудняюсь ответить

Авторы Сергей Андреев