Почему Россия до сих пор не уничтожила железные дороги на Украине Оглавление Последние новости об Украине на сегодня Карта железных дорог Украины Карта Украины и мировая транспортная система ВС РФ продолжают разбалансировку энергетической и военной инфраструктуры Украины. Военные специалисты отмечают, что есть верный способ ускорить процесс распада ВСУ, но он ещё не задействован. 87951 87951 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock / ZagAlex

Последние новости об Украине на сегодня

Утром 13 октября дроны-камикадзе нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В Киеве снова была объявлена воздушная тревога. За три дня критические повреждения получило свыше 70 крупных энергетических объектов, Украина потеряла свыше 50% генерирующих мощностей. Если посмотреть на карту ударов, выяснится, что подобная участь пока миновала только Ужгород, Луцк и Чернигов — регионы, в которых помимо энергетической инфраструктуры находятся крупные узловые железнодорожные станции.

Нельзя забывать, что одна из целей нанесения ударов — военная инфраструктура. Операция, начатая ВС РФ в понедельник, 10 октября, уже порядком спутала карты Генштабу ВСУ. Но для коренного перелома, как утверждают военные специалисты, может потребоваться именно удар по железнодорожным коммуникациям.

Карта железных дорог Украины

Карта железных дорог Украины. Фото © Stat.nonews.co

Ещё 10 октября стало известно, что по всему западу Украины встало железнодорожное сообщение. По словам специалистов, с советских времён большинство направлений там электрифицированы. Без электричества не работают поезда, автоматические стрелки, сигнализация, светофоры. На восстановление контактных линий, опор и прочей инфраструктуры требуется время. Перевести всё сообщение на дизель крайне проблематично. Кроме того, был нанесён удар по некоторым узлам.

По Шепетовскому и Павлоградскому узлу уже ударили. Я думаю, удары и дальше будут наноситься Алексей Леонков Военный эксперт

По словам специалистов-железнодорожников, тех ударов по ж/д коммуникации, что нанесены сейчас, явно недостаточно. Если уничтожать только верхнее строение пути — рельсы, шпалы, стыковые соединения, вопрос восстановления — считаные сутки даже при худшем раскладе. Алгоритм ускоренного восстановления ж/д коммуникаций известен со времён ВОВ.

С восставлением ж/д сообщения оживёт и украинская военная логистика. Основные военные грузы с Запада идут по железной дороге. Львовское направление — одно из самых важных. В польском городе Жешув, от которого до Львова 146 километров, создана логистическая база для хранения вооружения. Ещё один коридор ведёт из Словакии во Львов через Закарпатскую область и Ужокский перевал в Карпатах. Плюс Бескидский тоннель.

По данным китайского журнала Sohu, коммуникация Украины фактически держится на семи железнодорожных и автомобильных мостах.

— Если прервать этот канал материально-технического снабжения войск, о каком-либо украинском контрнаступлении, тем более его продолжении, не может быть и речи, — отметили китайские журналисты.

Не исключая возможности ударов по этим коммуникациям, можно назвать ещё один эффективный способ вывести из строя всё ж/д сообщение Украины, в первую очередь — военное.

12 октября отставной генерал-майор ФСБ России Александр Михайлов заявил, что нужно ударить по пунктам замены колёсных пар грузовых поездов на Украине. Напомним, европейский стандарт железнодорожной колеи — 1435 миллиметров, на Украине — 1520 миллиметров.

— На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передаёт Запад, — отметил он.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

По словам экспертов по железным дорогам, для того чтобы парализовать украинские железные дороги, могут потребоваться удары по корпусам депо, где происходит ремонт вагонов и локомотивов. Вся железнодорожная инфраструктура Украины, как и многое другое, до сих пор держится на том, что было построено ещё в СССР: новых локомотивов на Украине, включая как электрические, так и дизельные, практически нет. Один из немногих заводов, производивших локомотивы, находился в Луганске.

Запчасти советского образца к используемым локомотивам Киев достать не сможет, так как отечественного производства ж/д комплектующих в стране за 30 лет независимости так и не появилось. То, что осталось, — находится в плачевном состоянии. Ещё в прошлом году представители Украинских железных дорог заявляли, что износ локомотивов составляет почти 95%. При уничтожении депо, тепловозов и электровозов наступит не просто коллапс украинской промышленности и армии, а конец Украины как государства, поскольку экономика страны просто замрёт. Но если всё настолько очевидно, почему это ещё не сделано?

Карта Украины и мировая транспортная система

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, одна из причин, почему до сих пор не нанесён решающий удар по ж/д инфраструктуре, — щепетильность.

Ведётся нанесение удара с такой целью, чтобы АЭС не рванули. И, понимаете, сейчас там идёт разбалансировка системы. Если её сделать неаккуратно, можно получить нежелательные последствия Алексей Леонков Военный эксперт

Военный эксперт Константин Сивков придерживается другой точки зрения.

Там проходит транзитная коммуникация, которая связывает Россию и Европу. По ней идёт огромное количество стратегических ресурсов. Это титан, это алюминий в первую очередь и многое другое Константин Сивков Военный эксперт

По словам Сивкова, Россия производит до 87% мирового титана. С учётом того что он на вес золота, остановка его поставок приведёт к мировому экономическому коллапсу — посерьёзнее, чем остановка поставок газа. Без титана нельзя производить "боинги" и "эйрбасы", а также новейшие военные самолёты. Недавно китайский журнал Sohu опубликовал материал, в котором высказал свою точку зрения на происходящее. По словам журналистов издания, весь опыт мировых конфликтов ясно показывает, что современная инфраструктура — это система, которую в случае чего трудно восстановить.

— Возможно, Россия считает, что эта инфраструктура пригодится ей в будущем, — высказали предположение журналисты Sohu.

Однако всё это предположения, и официального подтверждения, что Россия не собирается бить по критически важной железнодорожной инфраструктуре Украины, не поступало. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ не ограничатся данными мерами, если Киев продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории РФ. В таком случае не стоит скидывать со счетов "план X", при котором по узловой ж/д инфраструктуре будет нанесён удар. В этом случае с украинской армией, как и с государством в целом, будет покончено.

Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket Нужно ли наносить удары по украинским железным дорогам? 0 Да, нужно. Вместе с энергетикой Нет, не нужно, самим пригодится Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев