Электричество в Энергодаре планируют восстановить на следующей неделе

На следующей неделе планируется решить проблему с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Александр Волга.

Глава Администрации Энергодара Александр Волга сообщил о восстановлении электроэнергии. Видео © Telegram / Александр Волга

"Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена", — заверил Волга.

Напомним, Энергодар оказался полностью обесточен из-за удара по подстанции "Луч", который нанесли Вооружённые силы Украины из американской РСЗО HIMARS.

"Это не военный объект, здесь нет силовиков. Повреждения охладителя масляного трансформатора привели к тому, что 50 тысяч мирных жителей Энергодара страдают от перебоев электроэнергии", — отметил глава местной администрации.

После повреждения подстанции город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.