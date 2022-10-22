Электричество в Энергодаре планируют восстановить на следующей неделе
На следующей неделе планируется решить проблему с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Александр Волга.
Глава Администрации Энергодара Александр Волга сообщил о восстановлении электроэнергии. Видео © Telegram / Александр Волга
"Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена", — заверил Волга.
Напомним, Энергодар оказался полностью обесточен из-за удара по подстанции "Луч", который нанесли Вооружённые силы Украины из американской РСЗО HIMARS.
"Это не военный объект, здесь нет силовиков. Повреждения охладителя масляного трансформатора привели к тому, что 50 тысяч мирных жителей Энергодара страдают от перебоев электроэнергии", — отметил глава местной администрации.
После повреждения подстанции город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.
Ранее Лайф сообщал, что украинские боевики открыли огонь по Энергодару из реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар был нанесён по местной администрации и объектам гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрелов оказался повреждён мост при въезде в город.
Pixnio