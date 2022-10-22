НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 15:53

"Доброе утро!": В кабмине Венгрии посмеялись над "прозрением" Макрона о ценах на газ в ЕС и США

Глава офиса премьера Венгрии Гуйяш ответил на жалобы Макрона о дешёвом газе в США

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш иронично прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в Европе газ стоит в несколько раз дороже, чем в США.

"Мы можем приветствовать данное заявление словами "Доброе утро!" сказал Гуйяш в ходе брифинга.

Он отметил, что Будапешт неоднократно обращал внимание других стран – членов ЕС на этот факт. Причём, по словам представителя венгерского кабмина, проблема кроется не только в высоких ценах на энергоносители, но и в конкуренции со странами, где энергия стоит гораздо дешевле.

Аналитик Юшков счёл преждевременными разговоры о потере Россией газового рынка Европы

Аналитик Юшков счёл преждевременными разговоры о потере Россией газового рынка Европы

А ранее Bloomberg отмечал, что многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Агентство напомнило, что Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.

Обложка ©

Pixnio

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров