"Доброе утро!": В кабмине Венгрии посмеялись над "прозрением" Макрона о ценах на газ в ЕС и США

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш иронично прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в Европе газ стоит в несколько раз дороже, чем в США.

"Мы можем приветствовать данное заявление словами "Доброе утро!" — сказал Гуйяш в ходе брифинга.

Он отметил, что Будапешт неоднократно обращал внимание других стран – членов ЕС на этот факт. Причём, по словам представителя венгерского кабмина, проблема кроется не только в высоких ценах на энергоносители, но и в конкуренции со странами, где энергия стоит гораздо дешевле.