"Доброе утро!": В кабмине Венгрии посмеялись над "прозрением" Макрона о ценах на газ в ЕС и США
Глава офиса премьера Венгрии Гуйяш ответил на жалобы Макрона о дешёвом газе в США
Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш иронично прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в Европе газ стоит в несколько раз дороже, чем в США.
"Мы можем приветствовать данное заявление словами "Доброе утро!" — сказал Гуйяш в ходе брифинга.
Он отметил, что Будапешт неоднократно обращал внимание других стран – членов ЕС на этот факт. Причём, по словам представителя венгерского кабмина, проблема кроется не только в высоких ценах на энергоносители, но и в конкуренции со странами, где энергия стоит гораздо дешевле.
А ранее Bloomberg отмечал, что многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Агентство напомнило, что Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.
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