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Опубликовано 22 октября 2022, 16:32
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Су-30СМ ВКС РФ уничтожил украинский самолёт в ходе патрулирования

Минобороны РФ показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-30СМ в ходе спецоперации на Украине. Как рассказали в ведомстве, во время выполнения боевого задания лётчики-истребители уничтожили самолёт ВСУ.

Кадры работы истребителей Су-30СМ в ходе спецоперации на Украине. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах видно, как экипажи истребительной авиации отрабатывают патрулирование и прикрытие действий вертолётов армейской авиации при нанесении ударов по военной инфраструктуре украинских войск.

"Во время выполнения полётного задания лётчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолёт ВСУ", — добавили в министерстве.

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А ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы танкового подразделения по бронетехнике ВСУ. По данным ведомства, российские разведчики обнаружили колонну техники противника, координаты которой оперативно были переданы в пункт управления. После получения команды "К бою!" танкисты выдвинулись навстречу ВСУ и уничтожили четыре танка, пять боевых бронированных машин и до 50 вражеских силовиков.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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