Су-30СМ ВКС РФ уничтожил украинский самолёт в ходе патрулирования

Минобороны РФ показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-30СМ в ходе спецоперации на Украине. Как рассказали в ведомстве, во время выполнения боевого задания лётчики-истребители уничтожили самолёт ВСУ.

Кадры работы истребителей Су-30СМ в ходе спецоперации на Украине. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах видно, как экипажи истребительной авиации отрабатывают патрулирование и прикрытие действий вертолётов армейской авиации при нанесении ударов по военной инфраструктуре украинских войск.

"Во время выполнения полётного задания лётчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолёт ВСУ", — добавили в министерстве.