Мэр Николаева Сенкевич попросил жителей уехать из города до окончания боевых действий

Мэр Николаева Александр Сенкевич попросил местных жителей уехать из города до окончания активных боевых действий на территории Украины. Такое заявление прозвучало в интервью изданию "Общественное. Николаев".

"Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктурой, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве", — отметил он.

Сенкевич добавил, что регулярно напоминает людям об опасности разрушения их домов и другой важной инфраструктуры, которая может привести к гибели. Для тех, кто решил остаться в Николаеве, мэр посоветовал подготовить запас воды и еды на неделю. Градоначальник считает, что у всех жителей должен быть проработанный план действий, чтобы при эвакуации им было куда выехать. Это касается ситуации, когда местные власти не могут организовать процесс отопления.

В будущем в каждом районе Николаева планируют создать помещения для пребывания людей, в которых будут кровати и теплоснабжение. Сенкевич также рассказал о намерении полностью запустить систему отопления в многоэтажных зданиях. Между тем проживающим в частном секторе предоставляют дрова и буржуйки для обогрева.