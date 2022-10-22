"Альянс способен на самое худшее": Во Франции захотели выйти из "порочного круга" НАТО после диверсий на "Северных потоках"

Саботаж на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" показал, на что способно НАТО. Об этом заявил глава французской партии "Патриоты", экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

"Американский саботаж на "Северных потоках" показал, на что способно НАТО. Необходимо быть осторожными: этот альянс способен на самое худшее — вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом для глобализации конфликта", — написал он в "Твиттере".