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22 октября, 17:27

"Альянс способен на самое худшее": Во Франции захотели выйти из "порочного круга" НАТО после диверсий на "Северных потоках"

Французский политик Филиппо: Саботаж на "Северных потоках" показал, на что способно НАТО

Саботаж на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" показал, на что способно НАТО. Об этом заявил глава французской партии "Патриоты", экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

"Американский саботаж на "Северных потоках" показал, на что способно НАТО. Необходимо быть осторожными: этот альянс способен на самое худшее — вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом для глобализации конфликта", — написал он в "Твиттере".

Филиппо подчеркнул, что Париж в текущих условиях обязан выйти из этого "порочного круга".

Песков заявил, что истина о диверсии на "Северных потоках" многих удивит в Европе

Песков заявил, что истина о диверсии на "Северных потоках" многих удивит в Европе

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Обложка ©

Getty Images / Jens Büttner / Picture alliance

Никита Осипов

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