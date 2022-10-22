Раненный во время драки в Аланье россиянин скончался в больнице

Раненный во время конфликта в Аланье россиянин Башир Алыгаджиев скончался в больнице. Об этом сообщает местное издание Yeni Alanya. Российское генконсульство в Турции в настоящее время выясняет подробности трагедии.

Как уже рассказывал Лайф, ссора россиянина с местным жителем произошла в районе Махмутлар. Конфликт перерос в драку, Алыгаджиев получил серьёзное ножевое ранение в спину. Прохожие оказали ему первую помощь на месте, после чего медики увезли его в больницу. Подозреваемый в совершении преступления вскоре был задержан полицейскими.