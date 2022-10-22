Вернувшийся из плена сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках в рядах ВСУ
Освобождённый сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках, захвативших его в плен
Освобождённый из украинского плена сержант первого батальона первой роты 103-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин рассказал, что его захватили иностранные наёмники, говорившие на разных языках.
По данным РИА "Новости", мужчина вместе с подразделением подвергся артиллерийскому и миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Шалыгин отметил, что солдаты стали отступать, однако выяснилось, что они попали в окружение. Сержант добавил, что на стороне украинских военных в тот момент было большое количество иностранцев.
"Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать. В общем, мы так и не поняли, кто атаковал. Ну и украинский [язык] был, все до кучи", — подчеркнул он.
Шалыгин добавил, что наёмники не могли обойтись без человека, который переводил с английского на русский и украинский. Стоит отметить, что у иностранцев не было шевронов и опознавательных знаков, однако форма у них была украинская, "натовской расцветки". Наёмники использовали, в частности, небольшие ручные гранатомёты, отметил военный. Добавим, что мужчине удалось вернуться домой в рамках обмена, который прошёл недавно.
Ранее Лайф писал, что число иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне Киева, в последние месяцы увеличивается. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency