ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 18:16
13874

Вернувшийся из плена сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках в рядах ВСУ

Освобождённый сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках, захвативших его в плен

Освобождённый из украинского плена сержант первого батальона первой роты 103-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин рассказал, что его захватили иностранные наёмники, говорившие на разных языках.

По данным РИА "Новости", мужчина вместе с подразделением подвергся артиллерийскому и миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Шалыгин отметил, что солдаты стали отступать, однако выяснилось, что они попали в окружение. Сержант добавил, что на стороне украинских военных в тот момент было большое количество иностранцев.

"Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать. В общем, мы так и не поняли, кто атаковал. Ну и украинский [язык] был, все до кучи", — подчеркнул он.

Шалыгин добавил, что наёмники не могли обойтись без человека, который переводил с английского на русский и украинский. Стоит отметить, что у иностранцев не было шевронов и опознавательных знаков, однако форма у них была украинская, "натовской расцветки". Наёмники использовали, в частности, небольшие ручные гранатомёты, отметил военный. Добавим, что мужчине удалось вернуться домой в рамках обмена, который прошёл недавно.

Украинский военный рассказал, как при отступлении его бросили на позиции
Украинский военный рассказал, как при отступлении его бросили на позиции

Ранее Лайф писал, что число иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне Киева, в последние месяцы увеличивается. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

BannerImage

Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar