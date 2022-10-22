Вернувшегося из зоны СВО военного убили и расчленили в ходе пьяной потасовки в Якутске

В Якутске правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве участника спецоперации на Украине. Как сообщает телеграм-канал "Подъём", его тело было найдено расчленённым в мусорных баках.

По данным регионального управлении СКР, по горячим следам уже задержаны двое местных жителей. По версии следствия, во время пьяного застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемые расправились с оппонентом, после чего расчленили его труп и выбросили на помойку. Останки были обнаружены и в мусоровозе, и в квартире предполагаемых убийц.

Преступление было совершено в октябре, но точную дату в надзорном ведомстве называть не стали. В данный момент злоумышленники заключены под стражу.