Вернувшегося из зоны СВО военного убили и расчленили в ходе пьяной потасовки в Якутске
В Якутске правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве участника спецоперации на Украине. Как сообщает телеграм-канал "Подъём", его тело было найдено расчленённым в мусорных баках.
По данным регионального управлении СКР, по горячим следам уже задержаны двое местных жителей. По версии следствия, во время пьяного застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемые расправились с оппонентом, после чего расчленили его труп и выбросили на помойку. Останки были обнаружены и в мусоровозе, и в квартире предполагаемых убийц.
Преступление было совершено в октябре, но точную дату в надзорном ведомстве называть не стали. В данный момент злоумышленники заключены под стражу.
А ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о смерти мобилизованного в Свердловской области. По словам парламентария, мужчина 1989 года рождения пожаловался медикам на ухудшение самочувствия, а позже у него внезапно остановилось сердце. Врачи четыре раза реанимировали его, но попытки не увенчались успехом.