"Чё орёшь, крыса вонючая!": В Орехово-Зуеве мать с тётей жестоко избили девочку из-за плача

На оказавшихся в нашем распоряжении кадрах видно, как малышка начинает плакать в комнате. Видимо, это не понравилось её матери и тёте. Сначала одна из женщин вбегает в комнату и швыряет ребёнка на кровать. Далее подскакивает вторая и хватает девочку за волосы. После этого родственницы по очереди издеваются над девочкой, а та лишь громко плачет, чем вызывает у них большую агрессию. Примечательно, что в комнате находится ещё один ребёнок, предположительно, брат малышки, но он никак не реагирует на происходящее. В определённый момент одна из женщин поднимает девочку с кровати за волосы, а затем швыряет обратно.