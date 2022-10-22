"Чё орёшь, крыса вонючая!": В Орехово-Зуеве мать с тётей жестоко избили девочку из-за плача
В Орехово-Зуеве мать с тётей избили девочку из-за плача
В подмосковном Орехово-Зуеве родственники избили маленькую девочку. Как рассказали Лайфу местные жители, камеру видеонаблюдения установил отец ребёнка. Соседи отмечают, что всё семейство любит выпить, а подобные издевательства над малышкой происходят регулярно.
Кадры избиения ребёнка в подмосковном Орехово-Зуеве. Видео © LIFE
На оказавшихся в нашем распоряжении кадрах видно, как малышка начинает плакать в комнате. Видимо, это не понравилось её матери и тёте. Сначала одна из женщин вбегает в комнату и швыряет ребёнка на кровать. Далее подскакивает вторая и хватает девочку за волосы. После этого родственницы по очереди издеваются над девочкой, а та лишь громко плачет, чем вызывает у них большую агрессию. Примечательно, что в комнате находится ещё один ребёнок, предположительно, брат малышки, но он никак не реагирует на происходящее. В определённый момент одна из женщин поднимает девочку с кровати за волосы, а затем швыряет обратно.
"Ты чё орёшь, крыса вонючая! Ещё раз! Я тебе сейчас устрою", — кричала одна из родственниц на плачущего ребёнка.
Администрация Орехово-Зуевского района сообщила Лайфу, что в настоящее время девочка находится в безопасности. Служба опеки и полиция проводит проверку по данному инциденту.
Ранее Лайф писал, что российская учительница насильно напоила школьника жидким мылом. Таким образом она решила наказать его за то, что тот матерился. Инцидент снял на видео другой школьник.
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Кадр из видео LIFE