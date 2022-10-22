В Генуе сотни людей вышли на акцию протеста против антироссийских санкций и помощи Киеву
Сотни человек сегодня вышли на протест против антироссийских санкций, НАТО и отправки оружия Киеву
в итальянском портовом городе Генуя. Об этом сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь", которая и выступила организатором мероприятия.
В итальянской Генуе прошёл митинг против российских санкций и поставок оружия Киеву. Видео © Telegram / Libera Piazza Genova
Также протестующие выступили за то, чтобы внешняя политика Италии определялась в Риме, а не в Вашингтоне или Брюсселе. В ходе шествия участники акции также развернули транспарант с надписью: "Свободу народам, освободите Италию от господства США и ЕС", некоторые протестующие принесли с собой российские и советские (с серпом и молотом) флаги.
Ранее сообщалось, что в городе Цвиккау федеральной земли Саксония прошла акция протеста против политики Германии в отношении РФ и антироссийских санкций. Жители города вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написано "Мир с Россией!".
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