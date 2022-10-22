В Генуе сотни людей вышли на акцию протеста против антироссийских санкций и помощи Киеву

Сотни человек сегодня вышли на протест против антироссийских санкций, НАТО и отправки оружия Киеву в итальянском портовом городе Генуя. Об этом сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь", которая и выступила организатором мероприятия.

В итальянской Генуе прошёл митинг против российских санкций и поставок оружия Киеву. Видео © Telegram / Libera Piazza Genova

Также протестующие выступили за то, чтобы внешняя политика Италии определялась в Риме, а не в Вашингтоне или Брюсселе. В ходе шествия участники акции также развернули транспарант с надписью: "Свободу народам, освободите Италию от господства США и ЕС", некоторые протестующие принесли с собой российские и советские (с серпом и молотом) флаги.