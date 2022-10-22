НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 18:35

В Генуе сотни людей вышли на акцию протеста против антироссийских санкций и помощи Киеву

Сотни человек сегодня вышли на протест против антироссийских санкций, НАТО и отправки оружия Киеву

в итальянском портовом городе Генуя. Об этом сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь", которая и выступила организатором мероприятия.

В итальянской Генуе прошёл митинг против российских санкций и поставок оружия Киеву. Видео © Telegram / Libera Piazza Genova

Также протестующие выступили за то, чтобы внешняя политика Италии определялась в Риме, а не в Вашингтоне или Брюсселе. В ходе шествия участники акции также развернули транспарант с надписью: "Свободу народам, освободите Италию от господства США и ЕС", некоторые протестующие принесли с собой российские и советские (с серпом и молотом) флаги.

Байден дал напутствие новоиспечённому премьеру Италии насчёт Украины

Байден дал напутствие новоиспечённому премьеру Италии насчёт Украины

Ранее сообщалось, что в городе Цвиккау федеральной земли Саксония прошла акция протеста против политики Германии в отношении РФ и антироссийских санкций. Жители города вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написано "Мир с Россией!".

Обложка ©

Telegram / Libera Piazza Genova

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров