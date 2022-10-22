В Запорожье за госизмену задержан Герой Украины

В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, правоохранительные органы задержали главу предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве", — написал он в своём Telegram-канале.