В Запорожье за госизмену задержан Герой Украины
Рогов: В Запорожье задержали главу "Мотор сича" Богуслаева
Вячеслав Богуслаев. Фото © ТАСС \ Марина Лысцева
В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, правоохранительные органы задержали главу предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве", — написал он в своём Telegram-канале.
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