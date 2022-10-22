В Перми загорелся пороховой завод

В Перми произошло возгорание на пороховом заводе. Местные жители пишут в соцсетях, что этому предшествовал звук взрыва.

Как отмечает местное издание "59.ru", в ГУ МЧС Прикамья подтвердить информацию не смогли, объяснив, что на пороховой завод выезжало Спецуправление ФПС № 34 МЧС России. А в администрации региона отметили, что предприятие федеральное и местные власти не могут прокомментировать ситуацию.

На самом предприятии в интервью ТАСС подтвердили информацию о пожаре. Источник агентства ограничился словом "произошёл". Данных о пострадавших и подробностей к моменту публикации этого материала не поступало.