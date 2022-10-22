В Перми загорелся пороховой завод
В Перми произошло возгорание на пороховом заводе. Местные жители пишут в соцсетях, что этому предшествовал звук взрыва.
Как отмечает местное издание "59.ru", в ГУ МЧС Прикамья подтвердить информацию не смогли, объяснив, что на пороховой завод выезжало Спецуправление ФПС № 34 МЧС России. А в администрации региона отметили, что предприятие федеральное и местные власти не могут прокомментировать ситуацию.
На самом предприятии в интервью ТАСС подтвердили информацию о пожаре. Источник агентства ограничился словом "произошёл". Данных о пострадавших и подробностей к моменту публикации этого материала не поступало.
Отметим, что ЧП на предприятии не редкость. Так, в 2018 году там при взрыве баллона один рабочий погиб, двое пострадали. В июле 2019 года там прогремел взрыв, тоже не обошлось без жертв. В 2021 году был пожар, его удалось быстро ликвидировать.
ТАСС / Максим Кимерлинг