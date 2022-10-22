"Закрывали глаза восемь лет": Захарова указала ЕС на его лицемерие

Москва считает верхом лицемерия обвинения со стороны Евросоюза в адрес России в "обстреле гражданской инфраструктуры". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении восьми лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.

Она отметила, что в "еэсовском Брюсселе" и сейчас продолжают покрывать преступные действия Киева, агрессивное поведение украинских властей определяет именно чувство полной безнаказанности. Дипломат заявила, что Россия продолжит тщательно фиксировать и устанавливать организаторов, исполнителей и пособников таких преступлений. Они неизбежно понесут заслуженное наказание, резюмировала представитель российского МИД.