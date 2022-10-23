В больнице Далласа застрелили двух медсестёр
В Далласе, штат Техас, две медсестры стали жертвами стрельбы в больнице Methodist Dallas Medical Center. Об этом сообщило местное отделение телеканала "Фокс ньюс" со ссылкой на полицию.
Пока известно только, что стрелок был ранен полицейским при задержании, затем его доставили в другую больницу. Личность не раскрывается, как и подробности случившегося.
Как сообщал Лайф ранее, не менее пяти человек стали жертвами стрельбы в американском штате Северная Каролина. ЧП произошло в городе Роли, среди погибших полицейский. В медучреждение для оказания помощи было доставлено с ранениями по меньшей мере три человека.