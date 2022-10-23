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22 октября, 23:09

В больнице Далласа застрелили двух медсестёр

В Далласе, штат Техас, две медсестры стали жертвами стрельбы в больнице Methodist Dallas Medical Center. Об этом сообщило местное отделение телеканала "Фокс ньюс" со ссылкой на полицию.

Девять человек пострадали при стрельбе на встрече выпускников университета в США

Девять человек пострадали при стрельбе на встрече выпускников университета в США

Пока известно только, что стрелок был ранен полицейским при задержании, затем его доставили в другую больницу. Личность не раскрывается, как и подробности случившегося.

Как сообщал Лайф ранее, не менее пяти человек стали жертвами стрельбы в американском штате Северная Каролина. ЧП произошло в городе Роли, среди погибших полицейский. В медучреждение для оказания помощи было доставлено с ранениями по меньшей мере три человека.

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fox4news.com

Андрей Григорьев
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