Пострадавший при пожаре на пороховом заводе в Перми попал в реанимацию

В Перми во время пожара на пороховом заводе пострадал один человек. Его доставили в реанимацию, рассказали в городской клинической больнице имени С.Н. Гринберга.

Отметим, что ЧП на предприятии не редкость. Так, в 2018 году там при взрыве баллона один рабочий погиб, двое пострадали. В июле 2019 года там прогремел взрыв, тоже не обошлось без жертв. В 2021 году был пожар, его удалось быстро ликвидировать.