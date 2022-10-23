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22 октября, 22:42

Пострадавший при пожаре на пороховом заводе в Перми попал в реанимацию

В Перми во время пожара на пороховом заводе пострадал один человек. Его доставили в реанимацию, рассказали в городской клинической больнице имени С.Н. Гринберга.

"Поступали. Один", — коротко сообщили ТАСС в медучреждении.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

В Перми загорелся пороховой завод

В Перми загорелся пороховой завод

Отметим, что ЧП на предприятии не редкость. Так, в 2018 году там при взрыве баллона один рабочий погиб, двое пострадали. В июле 2019 года там прогремел взрыв, тоже не обошлось без жертв. В 2021 году был пожар, его удалось быстро ликвидировать.

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ТАСС / Максим Кимерлинг

Анатолий Симоненко

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