Стремоусов: ВСУ бежали из Безыменного на Херсонском фронте

Украинские военные бежали из посёлка Безыменное в Херсонской области. Причиной стал артиллерийский огонь со стороны 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России. Об этом заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Смертники укровермахта бежали из посёлка Безыменное под мощным огнём реактивной и ствольной артиллерии 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России", — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра и в другие регионы России. За шесть дней власти города намерены перевезти примерно 50–60 тысяч человек.