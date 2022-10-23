Лайф публикует видео с водителем, сбившим насмерть женщину и ребёнка в Москве

Водитель, сбивший насмерть на западе Москвы на улице Богданова женщину и ребёнка, ехал "дерзко", вероятно, был пьян. Об этом рассказал молодой человек, который стал свидетелем трагического происшествия.

"Мне кажется, он нетрезвый был. [У него было] дерзкое вождение. [После удара] он продолжал движение, потом машина остановилась... и всё", — рассказал очевидец журналистам.

Очевидец рассказывает об аварии, в которой в Москве погибли женщина и ребёнок. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа, водитель был задержан на месте аварии. Сидя в автомобиле правоохранительных органов, он отвечал на вопросы, агрессии не проявлял. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух или более лиц, совершённом в состоянии опьянения. Максимальный тюремный срок по ней 15 лет.