Лайф публикует видео с водителем, сбившим насмерть женщину и ребёнка в Москве
Очевидец: У сбившего насмерть ребёнка и женщину в Москве было "дерзкое вождение"
Водитель, сбивший насмерть на западе Москвы на улице Богданова женщину и ребёнка, ехал "дерзко", вероятно, был пьян. Об этом рассказал молодой человек, который стал свидетелем трагического происшествия.
"Мне кажется, он нетрезвый был. [У него было] дерзкое вождение. [После удара] он продолжал движение, потом машина остановилась... и всё", — рассказал очевидец журналистам.
Судя по видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа, водитель был задержан на месте аварии. Сидя в автомобиле правоохранительных органов, он отвечал на вопросы, агрессии не проявлял. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух или более лиц, совершённом в состоянии опьянения. Максимальный тюремный срок по ней 15 лет.
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Как сообщал Лайф, жертвами аварии стали женщина 1980 г.р. и ребёнок 2017 г.р. Водителю 37 лет, он отказался проходить освидетельствование на употребление алкоголя.