На 79-м году жизни скончался основатель компании – производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец одноимённой команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц. Австрийский бизнесмен до этого долго болел, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.

Как пишет издание, Матешиц не появлялся на публике последние полтора года из-за тяжёлой болезни. Его состояние резко ухудшилось полторы недели назад. Через четыре года австриец основал германский клуб "Ред Булл" из Лейпцига (ныне "Лейпциг"). Его компания "Ред Булл" выигрывала Кубок конструкторов с 2010 по 2013 год. В этот период немец Себастьян Феттель неизменно брал верх в личном зачёте чемпионата мира. В последние два года чемпионом "Формулы-1" стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.