Умер владелец "Ред Булл"
В Австрии умер владелец команды "Формулы-1" "Ред Булл" Дитрих Матешиц
Дитрих Матешиц. Фото © f1news.ru
На 79-м году жизни скончался основатель компании – производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец одноимённой команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц. Австрийский бизнесмен до этого долго болел, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.
Как пишет издание, Матешиц не появлялся на публике последние полтора года из-за тяжёлой болезни. Его состояние резко ухудшилось полторы недели назад. Через четыре года австриец основал германский клуб "Ред Булл" из Лейпцига (ныне "Лейпциг"). Его компания "Ред Булл" выигрывала Кубок конструкторов с 2010 по 2013 год. В этот период немец Себастьян Феттель неизменно брал верх в личном зачёте чемпионата мира. В последние два года чемпионом "Формулы-1" стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.
Ранее Лайф писал, что мать мотогонщика Виктора Стимана умерла через два дня после его гибели. Её сына не стало 12 октября во время гонки серии Supersport 300 в Португалии. 59-летняя Флора ван Лимбек скончалась в результате остановки сердца.