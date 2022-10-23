Умер владелец "Ред Булла"
В Австрии умер владелец команды "Формулы-1" "Ред Булл" Дитрих Матешиц
Дитрих Матешиц. Фото © f1news.ru
На 79-м году жизни скончался основатель компании – производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец одноимённой команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц. Австрийский бизнесмен до этого долго болел, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.
Как пишет издание, Матешиц не появлялся на публике последние полтора года из-за тяжёлой болезни. Его состояние резко ухудшилось полторы недели назад. Австриец основал германский клуб "Ред Булл" (ныне "Лейпциг"). Его компания "Ред Булл" выигрывала Кубок конструкторов с 2010 по 2013 год. В этот период немец Себастьян Феттель неизменно брал верх в личном зачёте чемпионата мира. В последние два года чемпионом "Формулы-1" стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.
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