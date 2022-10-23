Врач рассказал, кому опасно идти на массаж

На Ставрополье расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего массажиста, который не рассчитал свои силы во время сеанса. Он предварительно не проверил результаты обследований пациента и нанёс его здоровью вред средней тяжести. Мануальный массаж был сделан без результатов МРТ-исследований. Врачи на фоне очередного такого случая призывают россиян дважды подумать, прежде чем отправиться на подобную процедуру к неспециалистам.

Врач – остеопат-невролог Владимир Белаш в интервью "Известиям" перечислил основные противопоказания. Это хирургические заболевания, подозрения на инфаркт, инсульт и другую ситуацию, которая требует госпитализации или экстренного лечения.

Также массаж противопоказан при новообразованиях, как злокачественных, так и доброкачественных, если они имеют тенденцию к росту. Не рекомендуется процедура и при остеопорозе, уточнил медик. Врач обратил особое внимание и на кабинеты тайского массажа. Порой его делают люди, не имеющие отношения к медицине. Бывают даже переломы рёбер.

"Что касается детей, то в тяжёлых вариантах некорректно проведённый массаж приводит к повреждению шейного отдела позвоночника с развитием неврологического дефицита. У взрослых бывает обострение грыжеобразования — грыжа становится крупнее и также вызывает неврологический дефицит", — рассказал Белаш.