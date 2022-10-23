Джонсон решил встретиться с главным будущим соперником

Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон и экс-глава Минфина Риши Сунак встретятся, чтобы обсудить возможность сотрудничества в новом кабинете министров. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным издания, пока не известно, у кого больше шансов занять кресло главы кабмина. Сунака поддерживают 117 из 357 депутатов консервативной фракции. Джонсона поддерживают 55 парламентариев, однако его сторонники утверждают, что таковых не меньше сотни. По информации издания, Сунак рассчитывает на поддержку половины фракции, чтобы предложить сопернику должность главы МИД или представителя премьера на Украине. При этом Джонсон может надавить на свою популярность среди рядовых тори, которые определят исход выборов. Также он может пойти на мировую, предложив Сунаку пост в своём кабинете. Вместе с тем последнего считают во многом виновным в отставке Джонсона.

Отмечается, что оба кандидата пока не подтвердили официально готовность вступить в предвыборную борьбу и оба имеют внушительную поддержку. Так, на стороне Сунака выступили бывший главный переговорщик Джонсона по Брекситу Дэвид Фрост и министр внешней торговли Кеми Баденок. А вот Джонсона в том числе поддержал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Я хочу увидеть у власти триумвират. Ради страны все трое должны объединиться, забыть о своём эго и признать, что без единства впереди у нас конституционный кризис, а новый лидер партии не сможет получить большинство на выборах", — заявил Уоллес, подразумевая под триумвиратом Джонсона, Сунака и третьего кандидата в премьеры — Пенни Мордонт.