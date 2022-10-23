Украинских военных обвинили в расстреле раненых пленных
Омбудсмен Сорока: В ВСУ убивают раненых пленных, чтобы не лечить их
В Вооружённых силах Украины нередко убивают военнопленных на поле боя, чтобы не тратить силы на их перемещение и лечение. Об этом заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока со ссылкой на рассказ двух бойцов, освободившихся из плена.
"Один из них рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", — заявила Сорока в интервью РИА "Новости".
По мнению омбудсмена, Украина стала государством, занимающимся терроризмом в отношении как жителей Донбасса, так и "в отношении в целом людей". Сорока отметил, что всё происходящее сейчас — результат того, что власти Украины творили последние восемь лет.
Лайф ранее рассказывал о новых преступлениях украинских боевиков против мирных жителей. Как вспоминал пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, когда военным требовалась машина, они просто убивали водителя и забирали авто.
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