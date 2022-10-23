НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 23:47

Пушкова рассмешила обида Макрона на США из-за цен на газ

Пушков отреагировал на слова Макрона об искренности в трансатлантической торговле

Никакой искренности в торговых отношениях Европы и США не существует, а значит, обиды президента Франции Эмманюэля Макрона на Вашингтон изначально смешны. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал высказывание французского лидера, обвинившего Штаты в двойных стандартах в вопросе цен на газ.

"Искренность в трансатлантической торговле? Откуда Макрон взял такое?" — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор объяснил, что ожидает европейские страны: против Европы "искренне применят меры давления, выдавят её товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ".

"Это — да. Но ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Он должен быть в курсе", — добавил сенатор.

"Доброе утро!": В кабмине Венгрии посмеялись над "прозрением" Макрона о ценах на газ в ЕС и США

"Доброе утро!": В кабмине Венгрии посмеялись над "прозрением" Макрона о ценах на газ в ЕС и США

Как писал ранее Лайф, Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за продажи газа европейцам втридорога. Лидер Франции пояснил, что Штаты устанавливают экспортные цены выше, чем на внутреннем американском рынке.

Обложка ©

Telegram-канал / Алексей Пушков

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров