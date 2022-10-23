Пушкова рассмешила обида Макрона на США из-за цен на газ

Никакой искренности в торговых отношениях Европы и США не существует, а значит, обиды президента Франции Эмманюэля Макрона на Вашингтон изначально смешны. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал высказывание французского лидера, обвинившего Штаты в двойных стандартах в вопросе цен на газ.

"Искренность в трансатлантической торговле? Откуда Макрон взял такое?" — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор объяснил, что ожидает европейские страны: против Европы "искренне применят меры давления, выдавят её товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ".

"Это — да. Но ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Он должен быть в курсе", — добавил сенатор.