Определился лидер квалификации Гран-при США "Формулы-1"
Победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1" стал Карлос Сайнс
Победителем квалификации 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" (Гран-при США), проходящего в Остине, стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым пришёл его коллега по команде Шарль Леклер, а третьим — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Вследствие замены элементов силовой установки Леклер в воскресной гонке потеряет 10 позиций на стартовой решётке. В десятке лучших пилотов оказались Серхио Перес ("Ред Булл"), Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл ("Мерседес"), Лэнс Стролл ("Астон Мартин"), Ландо Норрис ("Макларен"), Фернандо Алонсо ("Альпин") и Валттери Боттас ("Альфа Ромео").
Кстати, пришедший третьим Ферстаппен 8 октября радовался золоту на квалификации Гран-при Японии — 18-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены тогда соревновались на трассе в Судзуке. Посмотрим, удастся ли ему повторить свой успех.
ТАСС / Anna Szilagyi