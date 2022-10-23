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Опубликовано 23 октября 2022, 03:40

Определился лидер квалификации Гран-при США "Формулы-1"

Победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1" стал Карлос Сайнс

Победителем квалификации 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" (Гран-при США), проходящего в Остине, стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым пришёл его коллега по команде Шарль Леклер, а третьим — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Вследствие замены элементов силовой установки Леклер в воскресной гонке потеряет 10 позиций на стартовой решётке. В десятке лучших пилотов оказались Серхио Перес ("Ред Булл"), Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл ("Мерседес"), Лэнс Стролл ("Астон Мартин"), Ландо Норрис ("Макларен"), Фернандо Алонсо ("Альпин") и Валттери Боттас ("Альфа Ромео").

Умер владелец "Ред Булла"
Умер владелец "Ред Булла"

Кстати, пришедший третьим Ферстаппен 8 октября радовался золоту на квалификации Гран-при Японии — 18-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены тогда соревновались на трассе в Судзуке. Посмотрим, удастся ли ему повторить свой успех.

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ТАСС / Anna Szilagyi

Анатолий Симоненко
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