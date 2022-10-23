Определился лидер квалификации Гран-при США "Формулы-1"

Победителем квалификации 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" (Гран-при США), проходящего в Остине, стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым пришёл его коллега по команде Шарль Леклер, а третьим — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Вследствие замены элементов силовой установки Леклер в воскресной гонке потеряет 10 позиций на стартовой решётке. В десятке лучших пилотов оказались Серхио Перес ("Ред Булл"), Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл ("Мерседес"), Лэнс Стролл ("Астон Мартин"), Ландо Норрис ("Макларен"), Фернандо Алонсо ("Альпин") и Валттери Боттас ("Альфа Ромео").