Американский адмирал дал неутешительный прогноз по Тайваню

Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, пишет издание Defense News со ссылкой на слова адмирала США Майкла Гилдея, произнесённые им на заседании Атлантического совета. Поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны быть готовы к бою, подчеркнул он.

"За последние 20 лет мы видели, что они (власти Китая. — Прим. ред.) выполняли каждое своё обещание раньше, чем обещали его выполнить. Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до 2022 года или, потенциально, 2023-го, я не могу это исключить", — приводит издание слова Гилдея.

Он считает, что необходимо необходимость модернизировать Военно-морской флот США, в том числе в области дальнобойного вооружения, а также многоуровневой обороны с использованием новых технологий.