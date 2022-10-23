Американский адмирал дал неутешительный прогноз по Тайваню
Адмирал ВМС США предупредил о риске обострения конфликта вокруг Тайваня до конца года
Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, пишет издание Defense News со ссылкой на слова адмирала США Майкла Гилдея, произнесённые им на заседании Атлантического совета. Поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны быть готовы к бою, подчеркнул он.
"За последние 20 лет мы видели, что они (власти Китая. — Прим. ред.) выполняли каждое своё обещание раньше, чем обещали его выполнить. Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до 2022 года или, потенциально, 2023-го, я не могу это исключить", — приводит издание слова Гилдея.
Он считает, что необходимо необходимость модернизировать Военно-морской флот США, в том числе в области дальнобойного вооружения, а также многоуровневой обороны с использованием новых технологий.
Ранее Компартия Китая внесла в устав поправки о противодействии независимости Тайваня. Согласно резолюции, было решено неизменно проводить "армейское политическое строительство", укреплять войска за счёт реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, а также управлять военными КНР на основе закона, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооружённые силы передового мирового уровня.
Wikipedia / US Navy