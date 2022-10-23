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23 октября, 08:16
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"А может, не надо?": Британцы отреагировали на призыв Зеленского к Западу ударить по Москве

Читатели The Sun назвали заявление Зеленского попыткой начать ядерную катастрофу

В аккаунте британской газеты The Sun в "Твиттере" читатели бурно отреагировали на требование президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Запад атаковать российские центры принятия решений в случае угрозы Киеву.

Украинский лидер считает, что страны НАТО будут обязаны сделать это "в течение секунды", вне зависимости от положения Украины в альянсе. Но вот в Сети совсем не поддерживают такое мнение.

"Спасибо за попытку начать ядерную катастрофу", — написал один из пользователей.

"А может, не надо?" — кратко прокомментировал другой.

"Этот человек полон решимости начать конец света как можно скорее", — отметил ещё один читатель.

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"Безысходность на их лицах": Офис Зеленского уличили в ярости из-за усталости Запада от Украины

"Беда в том, что, если Запад нанесёт ядерный удар по Кремлю (которых в России несколько), это может иметь фатальные последствия для Украины как страны", — считает комментатор.

"Запад должен прекратить финансирование Украины", — указал очередной пользователь.

Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Зеленский попросил у прибывшей в Киев делегации Палаты представителей Конгресса США поставить системы ПВО для создания "воздушного щита".

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Telegram / Zelenskiy / Official

Илья Суриков

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