ВСУ терпят поражение в попытках пробить линию обороны в Херсонской области
Стремоусов: Войска РФ отбивают все попытки ВСУ пробить линию обороны в Херсонской области
Вооружённые силы России отражают все попытки украинских военных пробить линию обороны в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На фронтах Херсонской области Российской Федерации всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки", — написал он в телеграм-канале.
Ни одна из попыток украинских войск прорвать линию обороны не увенчалась успехом, а ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, включая танки и бронетранспортёры, добавил Стремоусов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытки 20 украинских диверсионных групп проникнуть в тыл в Херсонской области. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, огнём было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
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