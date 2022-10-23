Вооружённые силы России отражают все попытки украинских военных пробить линию обороны в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На фронтах Херсонской области Российской Федерации всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки", — написал он в телеграм-канале.

Ни одна из попыток украинских войск прорвать линию обороны не увенчалась успехом, а ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, включая танки и бронетранспортёры, добавил Стремоусов.