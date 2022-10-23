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23 октября, 07:46

Генпрокуратура Казахстана предупредила граждан о незаконности митингов 24 и 25 октября

Анонсированные на 24 и 25 октября митинги в городах Казахстана являются незаконными, граждан республики призывают воздержаться от участия в них. Об этом сказано в обращении заместителя генерального прокурора страны Жандоса Умиралиева.

"В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в его заявлении.

По словам Умиралиева, в эти дни проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учётом празднования Дня Республики "будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия".

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За организацию и участие в незаконных акциях предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста, указали в ведомстве. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам, отмечается в обращении.

Ранее Лайф рассказывал, как двух россиян задержали из-за запуска квадрокоптеров у здания Минобороны Казахстана. С гражданами провели профилактическую беседу, а правонарушения занесены в книгу учёта информации.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Лапсаков

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