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23 октября, 07:27

СБУ подтвердила задержание директора "Мотор Сич" Богуслаева по делу о госизмене

<p>Задержание директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/SBUkr/5475" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СБУ</a></p>

Задержание директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Обложка © Телеграм-канал СБУ

Служба безопасности Украины подтвердила задержание главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Украинская сторона подозревает его в работе на Россию.

Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. При этом в записи СБУ не раскрывает фамилии задержанных.

"Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Стало известно, почему задержали главу "Мотор Сич"

Стало известно, почему задержали главу "Мотор Сич"

По данным СБУ, задержанные "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха", наладив транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей. Им объявлено о подозрении по двум статьям.

О задержании директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его информации, у 83-летнего Героя Украины прошли обыски, а дверь выламывали с помощью спецоборудования.

Артур Лапсаков

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