СБУ подтвердила задержание директора "Мотор Сич" Богуслаева по делу о госизмене
Задержание директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Обложка © Телеграм-канал СБУ
Служба безопасности Украины подтвердила задержание главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Украинская сторона подозревает его в работе на Россию.
Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. При этом в записи СБУ не раскрывает фамилии задержанных.
"Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным СБУ, задержанные "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха", наладив транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей. Им объявлено о подозрении по двум статьям.
О задержании директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его информации, у 83-летнего Героя Украины прошли обыски, а дверь выламывали с помощью спецоборудования.