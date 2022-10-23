СБУ подтвердила задержание директора "Мотор Сич" Богуслаева по делу о госизмене

Служба безопасности Украины подтвердила задержание главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Украинская сторона подозревает его в работе на Россию.

Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. При этом в записи СБУ не раскрывает фамилии задержанных.

"Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным СБУ, задержанные "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха", наладив транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей. Им объявлено о подозрении по двум статьям.