Жителей потенциально опасных зон Шебекина временно переселили

Находящихся в потенциально опасных зонах жителей города Шебекино, который накануне оказался под обстрелом ВСУ, временно переселили на базу Старого Оскола. Об этом во "ВКонтакте" сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекина. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились", — написал он.