Жителей потенциально опасных зон Шебекина временно переселили
Гладков сообщил о временном переселении части жителей попавшего под обстрел Шебекина
Находящихся в потенциально опасных зонах жителей города Шебекино, который накануне оказался под обстрелом ВСУ, временно переселили на базу Старого Оскола. Об этом во "ВКонтакте" сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекина. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились", — написал он.
По словам Гладкова, 23 октября в городе не будут работать некоторые магазины и центральный рынок, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте. Также будут приниматься и другие меры с целью снизить риск получения травм в случае продолжения обстрелов. Региональные власти и правоохранительные органы сделают всё, что в их силах, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, пообещал губернатор.
Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей города. Также известно о 12 пострадавших в результате обстрела.
Telegram / Настоящий Гладков