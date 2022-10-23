Мантуров: Россия считает возможным продлить работу МКС до 2028 года

Правительство России считает возможным продлить работу Международной космической станции до 2028 года, рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развёртывания Российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", — сказал он журналистам.

Это станет возможным по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран – участниц проекта МКС.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия", добавил он, провела работу по подтверждению технической возможности продления сроков службы модулей и оборудования российского сегмента МКС и разработала план мероприятий по их дальнейшей эксплуатации. Мантуров обратил внимание, что неразрешимых проблем, которые бы не позволили продлить работу МКС после 2024 года, не выявлено.