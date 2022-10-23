Мантуров: Стоимость создания Российской орбитальной станции уже известна

Предварительная стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) уже известна, а её эскизное проектирование будет завершено во второй половине следующего года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга учёных и экспертов", — сказал он журналистам.

Эскизное проектирование РОС ракетно-космическая корпорация "Энергия" завершит во второй половине 2023 года, добавил он. По результатам этого проекта будет дана стоимостная оценка.

Базовым космодромом во время развёртывания РОС станет Восточный, указал вице-премьер. При этом пока он приспособлен только для запусков автоматических космических аппаратов, на сегодняшний день запуски транспортных пилотируемых кораблей происходят только с космодрома Байконур в Казахстане, а инфраструктура для них создавалась ещё в советское время.

"Предстоит реализовать комплексный проект, который помимо самой станции на орбите включает в себя новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов и многие другие объекты, которые нужно создать, чтобы обеспечить запуски экипажей с территории Российской Федерации", — добавил Мантуров.