Инфляция нанесла удар по армии Германии

Немецкое правительство вынуждено сократить ряд программ по перевооружению бундесвера. Причина в высокой инфляции и ослаблении евро по отношению к доллару. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на неназванных политиков и на источники в оборонной промышленности.

В итоге запланированное к закупке вооружение оказалось слишком дорогим. По информации издания, это коснулось проектов для ВМС и ВВС. В том числе речь идёт о закупке третьей серии корветов К130, новых самолётов Eurofighter версии для радиоэлектронной борьбы, фрегатов и самоходных гаубиц для Украины.

"Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создаёт серьёзную финансовую проблему", — рассказал Handelsblatt источник.

Также может сократиться заказ на американские истребители пятого поколения F-35, потому как ФРГ рассчитывала бюджет при докризисном отношении доллара к евро. Представители военной промышленности признались, что теперь, чтобы воплотить запросы бундесвера, 100 миллиардов евро не хватит, необходимо вдвое больше.