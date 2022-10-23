Боевик "Азова" рассказал о расстреле мирных жителей на "Азовстали"

Украинские боевики "Азова"* держали мирных жителей в заложниках на "Азовстали", чтобы прикрываться ими от ударов со стороны российских военных. Некоторых гражданских просто расстреливали. Об этом заявил РИА "Новости" военнопленный боевик в звании сержанта Михаил Швец.

"Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и, чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными", — пояснил Швец.

Другой военнопленный, старший сержант Виталий Катранич, подтвердил, что азовцы прикрывались мирными жителями и расстреливали некоторых из них. Такая участь ждала тех, кто хотел выйти с территории завода. По словам военнопленного, при нём был расстрелян один из мужчин, который хотел покинуть "Азовсталь". Он отметил, что в бункере было восемь человек старше 30 лет.

Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая. Катакомбы комбината были укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов. 21 мая оттуда вышла последняя организованная группа украинских силовиков в количестве 531 человека, позже на заводе нашли солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен.