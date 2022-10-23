"Снова придётся": Трамп опять дал надежду сторонникам

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на готовность принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Сказал он об этом, выступая на митинге перед сторонниками в штате Техас.

По версии Трампа, он "дважды выдвигался — победил дважды" (хотя во второй раз его обошёл на выборах Джо Байден). Причём, по мнению миллиардера, именно во второй раз у него "получилось гораздо лучше", ему якобы удалось получить рекордное для США количество голосов.

"Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придётся сделать это снова", — заявил Трамп сторонникам.

Впрочем, как рассказывал Лайф, миллиардер делает такие заявления довольно часто, а вот однозначно подтвердить, что намерен идти на выборы в качестве кандидата, пока не готов. Вместе этого он обрушивает массу критики на главного соперника — Джо Байдена.