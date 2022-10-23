Трамп заявил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине

Вооружённый конфликт на Украине не начался бы, если бы по итогам президентских выборов 2020 года власть в США не сменилась. Такое мнение озвучил бывший президент Америки Дональд Трамп.

Выступая на митинге перед сторонниками в штате Техас, он подверг резкой критике политику администрации демократа Джо Байдена, возложил на него ответственность за неудачный вывод американских войск из Афганистана, назвав это событие "крупнейшим унижением США".

Трамп заверил, что если бы он остался президентом США, то даже "за миллион лет" не произошло бы никакого конфликта, а цены на нефть были бы низкими. По его утверждению, президент РФ Владимир Путин "никогда бы не пошёл на это".

"А я его хорошо знаю", — заявил республиканец.