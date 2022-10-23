Научилась у Джонсона: Трасс после отставки закатила вечеринку

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс 22 октября устроила вечеринку по случаю отставки с поста главы правительства. Празднование прошло в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Ещё одну вечеринку она готовит на воскресенье, 23 октября. Об этом сообщила газета Sunday Times.

По данным издания, на непринуждённой субботней встрече Трасс собрала министров правительства, которое она возглавляла, чтобы поблагодарить их. А сегодняшний праздник политик устраивает для ближайших соратников и их партнёров.