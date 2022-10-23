Научилась у Джонсона: Трасс после отставки закатила вечеринку
Sunday Times: Трасс после отставки устроила две вечеринки
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс 22 октября устроила вечеринку по случаю отставки с поста главы правительства. Празднование прошло в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Ещё одну вечеринку она готовит на воскресенье, 23 октября. Об этом сообщила газета Sunday Times.
По данным издания, на непринуждённой субботней встрече Трасс собрала министров правительства, которое она возглавляла, чтобы поблагодарить их. А сегодняшний праздник политик устраивает для ближайших соратников и их партнёров.
Газета подчёркивает, что так же поступил и прежний премьер, Борис Джонсон, после заявления об уходе с поста.
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
Напомним, что в феврале британские СМИ опубликовали фото Бориса Джонсона со скандальных вечеринок в локдаун. И, несмотря на то что премьер отрицал нарушение ковидных ограничений в 2020 году, он всё же заплатил выписанный ему штраф и извинился. А 23 мая появились новые фотографии Джонсона с вечеринки в разгар локдауна.
Лиз Трасс. Фото © Flickr / number10gov