Байдену дали обидное прозвище из-за провалов в политике

Заявивший о желании баллотироваться на второй срок президент США Джо Байден — это "король хаоса". Подобное мнение высказал в эфире телеканала Fox News ведущий Дэн Бонджино. Он предположил, какие предвыборные лозунги будут у американского лидера.

"Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово? Инфляция была 1,4%, когда я пришёл к власти, а сейчас всего 8,4%", — сострил журналист, изображая президента Штатов.

Он подчеркнул, что за то время, пока Байден у власти, сократились показатели образования, страна повысила планку смертности от передозировки наркотиков.

"Джо Байден — король хаоса", — подытожил Бонджино.