Евросоюзу предрекли "громкий провал" в борьбе с кризисом

Страны Евросоюза столкнулись с быстрым упадком промышленности, экономический крах ЕС предопределён. Об этом заявил греческий политик, бывший министр финансов страны Янис Варуфакис. Отвечая на вопрос, сможет ли блок преодолеть этот энергетический кризис, политик выразил уверенность, что "провал гарантирован".

"Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах", — заявил Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Он указал на то, что ЕС и так находится "в глубоком кризисе", однако Брюссель поймёт это только к следующей зиме. А настоящая проблема, по мнению политика, в том, что в Евросоюзе уже давно нет никакого союза. Когда речь идёт о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему, когда дело доходит до газа — тоже. Подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса, подчеркнул Варуфакис.