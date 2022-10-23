Евросоюзу предрекли "громкий провал" в борьбе с кризисом
Греческий политик Варуфакис: ЕС терпит провал в борьбе с энергокризисом
Страны Евросоюза столкнулись с быстрым упадком промышленности, экономический крах ЕС предопределён. Об этом заявил греческий политик, бывший министр финансов страны Янис Варуфакис. Отвечая на вопрос, сможет ли блок преодолеть этот энергетический кризис, политик выразил уверенность, что "провал гарантирован".
"Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах", — заявил Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.
Он указал на то, что ЕС и так находится "в глубоком кризисе", однако Брюссель поймёт это только к следующей зиме. А настоящая проблема, по мнению политика, в том, что в Евросоюзе уже давно нет никакого союза. Когда речь идёт о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему, когда дело доходит до газа — тоже. Подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса, подчеркнул Варуфакис.
Ранее Лайф писал, что ЕК призвала обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае нехватки. Эта инициатива была предложена в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом. В документе говорится, что "обязательство по обеспечению солидарности" будет распространяться на неподключённые страны с объектами СПГ при условии, что голубое топливо может транспортироваться в государство-член, где оно необходимо.
ТАСС / AP / STEPHANIE LECOCQ