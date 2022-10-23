Военную базу США в Сирии обстреляли с неизвестного беспилотника

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу военная база США, которая находится недалеко от нефтяного месторождения Омар. Об этом сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на очевидцев.

"Неизвестный БПЛА нанёс несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен", — передаёт телеканал.

По его данным, на базе произошло по меньшей мере пять взрывов, а после там случился пожар. Сведений о возможных потерях со стороны американских военных нет. По данным телеканала, США ответили на атаку ударами артиллерии по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.