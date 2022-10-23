Аналитик рассказал, ждут ли рубль "американские горки"
Аналитик Антонов: Сейчас от валютного рынка можно ожидать всё что угодно
Во время повышения геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и "рублёвых качелей", об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он отметил при этом сдержанность реакции рынков и волатильность пар с российской валютой. Снизить её может ЦБ, если опять не всплывёт тема санкций против НКЦ.
"Тогда нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро", — объяснил Антонов агентству "Прайм".
Если безрассудные решения политиков вынудят страны ЕС выйти из еврозоны и вернуться к нацвалютам, то тогда стоимость евро будет стремиться к 0,82 за доллар и даже может пробить вниз отметку 50 рублей. Всё зависит от суровости грядущей зимы, подчеркнул Антонов. При любых геополитических штормах полоса триумфальных провалов европейской валюты уверенно продолжается, подытожил эксперт.
Ранее Лайф писал, что экономист Зотова оценила рост финансовой грамотности россиян. Люди стали активнее интересоваться темой доходов. 33% граждан каждый месяц стараются откладывать более трети заработка, 37% копят меньше, а 30% вообще не откладывают деньги. Кроме того, 23% опрошенных начали вести семейную бухгалтерию с февраля 2022 года.
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