Аналитик рассказал, ждут ли рубль "американские горки"

Во время повышения геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и "рублёвых качелей", об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он отметил при этом сдержанность реакции рынков и волатильность пар с российской валютой. Снизить её может ЦБ, если опять не всплывёт тема санкций против НКЦ.

"Тогда нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро", — объяснил Антонов агентству "Прайм".

Если безрассудные решения политиков вынудят страны ЕС выйти из еврозоны и вернуться к нацвалютам, то тогда стоимость евро будет стремиться к 0,82 за доллар и даже может пробить вниз отметку 50 рублей. Всё зависит от суровости грядущей зимы, подчеркнул Антонов. При любых геополитических штормах полоса триумфальных провалов европейской валюты уверенно продолжается, подытожил эксперт.