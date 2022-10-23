"Нужно, чтобы система выжила": Киев испугали "ужасные последствия" медлительности ЕС

Украинцы рискуют остаться без пенсий и зарплат, если Евросоюз перестанет выделять деньги Незалежной. Об этом немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пояснив, что речь об обещанных ЕС девяти миллиардах евро.

"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии", — пояснил глава кабмина Украины.

По его словам, львиная доля финансовой помощи будет задействована на удовлетворение социальных нужд. Задержка выделения денег со стороны ЕС может обернуться "ужасными последствиями", предупредил премьер. По его мнению, при "крайне негативном сценарии" украинцы останутся без зарплат и пенсий.