"Петра обокрали": Емельяненко увидел политику в поражении Яна

UFC не нужны чемпионы из России, заявил боец Александр Емельяненко. Он высказал мнение, что Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли засудили по политическим соображениям.

"Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра. Тут однозначная победа", — цитирует matchtv.ru Емельяненко.

Боец приводит в доказательство победы Яна количество ударов, переводы и контроль в партере. Он считает, что все данные поединка на стороне Яна. Кроме политической составляющей.

"UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд", — сказал Емельяненко.