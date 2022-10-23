"Петра обокрали": Емельяненко увидел политику в поражении Яна
Емельяненко заявил, что Петра Яна засудили на UFC по политическим соображениям
UFC не нужны чемпионы из России, заявил боец Александр Емельяненко. Он высказал мнение, что Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли засудили по политическим соображениям.
"Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра. Тут однозначная победа", — цитирует matchtv.ru Емельяненко.
Боец приводит в доказательство победы Яна количество ударов, переводы и контроль в партере. Он считает, что все данные поединка на стороне Яна. Кроме политической составляющей.
"UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд", — сказал Емельяненко.
Ранее Лайф писал, что Пётр Ян уступил Шону О’Мэлли на турнире UFC в Абу-Даби. Схватка завершилась раздельным решением судей. Победитель этого боя будет бороться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с сильнейшим в противостоянии Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу.
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