"Это нормально?": Северное сияние шокировало уральцев
Жители Свердловской области сфотографировали северное сияние
Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Александр Налобин
Некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями северного сияния. Фотографиями зрелища очевидцы поделились в соцсетях.
Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Евгений Шестаков
Такая красота на небе многих не только изумила, но и напугала. Люди в соцсетях спрашивают: "Это нормально, что в Серове такое явление случилось?" Комментаторы отвечают: "Наверное, нет".
Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Екатерина Кузнецова
Кто-то признался, что видит северное сияние в своём регионе впервые. А другие припомнили, что такое уже было. По словам одного из комментаторов, случилось это в 2004 году.
"Всё! Это конец! Ядерная зима на пороге", — не то шутит, не то предупреждает один из жителей региона.
Ранее фотолюбитель опубликовал снимок, на котором видны не то засветы плёнки, не то результат сломавшейся матрицы. Каково же было удивление пользователей, когда они узнали, что эти яркие вспышки — редкое астрономическое явление.