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23 октября, 01:25

"Это нормально?": Северное сияние шокировало уральцев

Жители Свердловской области сфотографировали северное сияние

<p>Северное сияние. Фото @ VK.com / <a href="https://vk.com/serovdetka?z=photo-26639842_457315407/wall-26639842_701773" target="_blank" rel="noopener noreferrer">#SEROVDETKA</a><a href="https://vk.com/serovdetka" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>/ Александр Налобин</p>

Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Александр Налобин

Некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями северного сияния. Фотографиями зрелища очевидцы поделились в соцсетях.

Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Евгений Шестаков

Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Евгений Шестаков

Такая красота на небе многих не только изумила, но и напугала. Люди в соцсетях спрашивают: "Это нормально, что в Серове такое явление случилось?" Комментаторы отвечают: "Наверное, нет".

Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Екатерина Кузнецова

Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Екатерина Кузнецова

Кто-то признался, что видит северное сияние в своём регионе впервые. А другие припомнили, что такое уже было. По словам одного из комментаторов, случилось это в 2004 году.

"Всё! Это конец! Ядерная зима на пороге", — не то шутит, не то предупреждает один из жителей региона.

Россиянам рассказали, где и когда можно увидеть северное сияние в Ленобласти

Россиянам рассказали, где и когда можно увидеть северное сияние в Ленобласти

Ранее фотолюбитель опубликовал снимок, на котором видны не то засветы плёнки, не то результат сломавшейся матрицы. Каково же было удивление пользователей, когда они узнали, что эти яркие вспышки — редкое астрономическое явление.

Анатолий Симоненко

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