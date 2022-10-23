"Это нормально?": Северное сияние шокировало уральцев

Некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями северного сияния. Фотографиями зрелища очевидцы поделились в соцсетях.

Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Евгений Шестаков

Такая красота на небе многих не только изумила, но и напугала. Люди в соцсетях спрашивают: "Это нормально, что в Серове такое явление случилось?" Комментаторы отвечают: "Наверное, нет".

Северное сияние. Фото @ VK.com / #SEROVDETKA / Екатерина Кузнецова

Кто-то признался, что видит северное сияние в своём регионе впервые. А другие припомнили, что такое уже было. По словам одного из комментаторов, случилось это в 2004 году.

"Всё! Это конец! Ядерная зима на пороге", — не то шутит, не то предупреждает один из жителей региона.