Стало плохо у вулкана: На Итурупе спасатели экстренно вылетели к туристам

У трёх человек из зарегистрированной туристической группы резко ухудшилось самочувствие у подножья вулкана Баранского на острове Итуруп. В МЧС поступил сигнал, что у людей появились симптомы тахикардии, аллергии, поднялась температура.

"Группа состоит из четырёх человек, маршрут группы пролегает через район мыса Конакова, бухту Исоя, бухту Любава, подножие вулкана Баранского. Протяжённость маршрута составляет 60 километров", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Указано, что сотовая связь в этом районе отсутствует. 23 октября в 07:50 трое спасателей уже выдвинулись в район реки Серной пешком. Каждые три часа сотрудники решили выходить на связь. Но на месте плохие погодные условия, что осложняет ситуацию и мешает добраться до туристов. В 11:00 (03:00 мск) к ним вылетел вертолёт Ми-8 ФГБУ "Хабаровский АСЦ МЧС России" с четырьмя спасателями и двумя медработниками на борту.