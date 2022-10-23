Предсмертное письмо Леннона продали по цене автомобиля

Последнее письмо, которое всего за несколько часов до смерти написал британский музыкант и бывший участник группы Beatles Джон Леннон, ушло с молотка аукционного дома Gotta Have Rock and Roll за 63 750 долларов, сообщает издание TMZ.

При этом покупатель решил остаться инкогнито. Сообщается, что поначалу стоимость письма оценивалась в пределах 30-50 тысяч долларов, однако в последний день желающих приобрести этот лот заметно прибавилось.

Письмо участника группы Beatles Джона Леннона, проданное неизвестному поклоннику за 63 750 долларов. Фото @ tmz.com

Письмо участника группы Beatles Джона Леннона, проданное неизвестному поклоннику за 63 750 долларов. Фото @ tmz.com

Подписанное письмо Леннон отправил своему бухгалтеру Барри Николсу. В нём он перечислил трёх доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, планировавшееся к проведению в Лондоне спустя 9 дней с того момента. Спустя несколько часов музыкант был смертельно ранен.