В Кременчуге прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

В городе Кременчуге, что в Полтавской области Украины, прогремел взрыв. Там была объявлена воздушная тревога. Об этом написал мэр Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога", — отметил он в своём телеграм-канале.

Воздушная тревога ранее объявлялась по всей Полтавской области, а также в Кировоградской области и Киеве.

Что касается Кременчуга, ранее Малецкий рассказывал, что там создали аварийные запасы воды — как питьевой, так и технической. Он призвал горожан тоже делать это, а ещё запасаться едой.