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23 октября, 01:55

В Кременчуге прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

Мэр Кременчуга Малецкий сообщил о взрыве в городе

В городе Кременчуге, что в Полтавской области Украины, прогремел взрыв. Там была объявлена воздушная тревога. Об этом написал мэр Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога", — отметил он в своём телеграм-канале.

Воздушная тревога ранее объявлялась по всей Полтавской области, а также в Кировоградской области и Киеве.

Что касается Кременчуга, ранее Малецкий рассказывал, что там создали аварийные запасы воды, как питьевой, так и технической. Он призвал горожан тоже делать это, а ещё запасаться едой.

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Как рассказывал Лайф, по подсчётам властей Украины, в девяти областях вследствие ударов РФ по инфраструктуре страны свыше 1,3 миллиона абонентов остались без электричества. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате российских воздушных ударов по промышленным объектам было повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Андрей Григорьев

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