В Кременчуге прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
Мэр Кременчуга Малецкий сообщил о взрыве в городе
В городе Кременчуге, что в Полтавской области Украины, прогремел взрыв. Там была объявлена воздушная тревога. Об этом написал мэр Виталий Малецкий.
"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога", — отметил он в своём телеграм-канале.
Воздушная тревога ранее объявлялась по всей Полтавской области, а также в Кировоградской области и Киеве.
Что касается Кременчуга, ранее Малецкий рассказывал, что там создали аварийные запасы воды — как питьевой, так и технической. Он призвал горожан тоже делать это, а ещё запасаться едой.
Как рассказывал Лайф, по подсчётам властей Украины, в девяти областях вследствие ударов РФ по инфраструктуре страны свыше 1,3 миллиона абонентов остались без электричества. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате российских воздушных ударов по промышленным объектам было повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры страны.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky