Израиль ударил крылатыми ракетами по аэродромам в Сирии

Истребители F-16 Военно-воздушных сил Израиля 21 октября ударили крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса. Им удалось поразить радиолокационную станцию сирийской армии и взлётно-посадочную полосу аэропорта Димаса. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В период с 23:02 до 23:08 21 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас", — отметил Егоров.

По его словам, силы ПВО Сирии смогли сбить две израильские крылатые ракеты и четыре управляемые бомбы. Однако всё же была поражена радиолокационная станция YLC-6M ВС САР и ВПП в Димасе.