Республиканцам в США предрекли раскол из-за Украины
CNN: Республиканской партии США грозит раскол из-за оказания помощи Украине
Члены Республиканской партии рискуют всерьёз разругаться, пытаясь договориться о том, помогать ли Украине. Это произойдёт, если по итогам промежуточных выборов в Конгресс партия получит большинство в обеих палатах законодательного органа, сообщает CNN.
Телекомпания поясняет, что республиканцы в случае получения большинства в Палате представителей планируют внимательно изучить расходы страны, имеющие отношение к поддержке Украины. Об этом намекнул и лидер республиканского меньшинства в Нижней палате Кевин Маккарти, подчеркнув, что помощь Киеву могут сократить. А вот лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, напротив, заявил о необходимости продолжать помогать Украине.
"В этом вопросе неправильно было бы мазать всех республиканцев одной краской. Но предположение Маккарти... может быть элементом более крупного сдвига в отношении к войне. Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать камнем преткновения в случае, если Республиканская партия получит контроль над Палатой представителей", — передаёт телекомпания.
Ранее президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев, высказывающихся за сокращение помощи Украине. Он высказал мнение, что они не смыслят во внешней американской политике и не понимают, что мир якобы ориентируется на действия Соединённых Штатов.
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