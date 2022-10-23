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23 октября, 02:37

Республиканцам в США предрекли раскол из-за Украины

CNN: Республиканской партии США грозит раскол из-за оказания помощи Украине

Члены Республиканской партии рискуют всерьёз разругаться, пытаясь договориться о том, помогать ли Украине. Это произойдёт, если по итогам промежуточных выборов в Конгресс партия получит большинство в обеих палатах законодательного органа, сообщает CNN.

Телекомпания поясняет, что республиканцы в случае получения большинства в Палате представителей планируют внимательно изучить расходы страны, имеющие отношение к поддержке Украины. Об этом намекнул и лидер республиканского меньшинства в Нижней палате Кевин Маккарти, подчеркнув, что помощь Киеву могут сократить. А вот лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, напротив, заявил о необходимости продолжать помогать Украине.

"В этом вопросе неправильно было бы мазать всех республиканцев одной краской. Но предположение Маккарти... может быть элементом более крупного сдвига в отношении к войне. Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать камнем преткновения в случае, если Республиканская партия получит контроль над Палатой представителей", — передаёт телекомпания.

Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев, высказывающихся за сокращение помощи Украине. Он высказал мнение, что они не смыслят во внешней американской политике и не понимают, что мир якобы ориентируется на действия Соединённых Штатов.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко

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