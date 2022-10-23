Республиканцам в США предрекли раскол из-за Украины

Члены Республиканской партии рискуют всерьёз разругаться, пытаясь договориться о том, помогать ли Украине. Это произойдёт, если по итогам промежуточных выборов в Конгресс партия получит большинство в обеих палатах законодательного органа, сообщает CNN.

Телекомпания поясняет, что республиканцы в случае получения большинства в Палате представителей планируют внимательно изучить расходы страны, имеющие отношение к поддержке Украины. Об этом намекнул и лидер республиканского меньшинства в Нижней палате Кевин Маккарти, подчеркнув, что помощь Киеву могут сократить. А вот лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, напротив, заявил о необходимости продолжать помогать Украине.

"В этом вопросе неправильно было бы мазать всех республиканцев одной краской. Но предположение Маккарти... может быть элементом более крупного сдвига в отношении к войне. Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать камнем преткновения в случае, если Республиканская партия получит контроль над Палатой представителей", — передаёт телекомпания.